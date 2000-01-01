14.09 15:10 MIGnews.com

Как молодой солдат изменил жизнь кибуца на границе с Газой

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Солдат, которого зовут Алеф (по первой букве его имени), находится в подразделении, специализирующемся на обнаружении террористических туннелей в Газе. Это явление стало основной угрозой для жителей юга Израиля в последние несколько лет, особенно во время операции Protective Edge в 2014 году."Вы работаете в Газе. Вы находитесь в этом районе каждый день, но внезапно понимаете, что никто не приезжает в кибуц. Я никогда в своей жизни не разговаривал с людьми, которые здесь живут", - сказал он 13-му каналу. Алеф, увидевший, что общины в этом районе испытывают трудности с привлечением новых жителей из-за ситуации с безопасностью, решил принять меры."Я прибыл в кибуц и увидел много пустых домов. Был Шаббат и мы сидели в кругу людей, пели. А рядом со мной живет женщина, и она сказала: "Интересно видеть молодую жизнь в этом месте". И с этого момента произошел своего рода щелчок. Я сказал: "Я собираюсь остаться здесь", - сообщил он 13 каналу.Он разослал сообщение в WhatsApp, призвав людей присоединиться к нему, и был потрясен, когда сотни солдат ответили согласием. Так около двух лет назад он и 28 других солдат переехали в кибуц Керем Шалом, который находится рядом с границей Газы и Израиля. Они принесли в жизнь местного сообщества новую, молодую энергию, а также сделали кибуц довольно популярным местом.Первоначально Алеф служил в бригаде "Кфир", но получил ранения и был вынужден покинуть подразделение. "В один момент бурильщик говорит: "Мы что-то здесь чувствуем", рассказывает Алеф о службе. "И вы вставляете камеру, и на этом все: вы знаете, что вам это удалось. Вы поняли, что спасли кому-то жизнь.""Каждый момент - это эмоции, когда ты осознаешь, какое влияние смог оказать ... в моей работе нет места ошибкам. Если я что-то здесь упущу, возможно, через несколько месяцев террористы выйдут из туннеля и убьют мирных жителей".