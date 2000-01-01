Солдат из бригады "Голани" встал на защиту мужчины во время ожесточенных столкновений между палестинцами и евреями в Хевроне.
"Солдат Голани, вставший на защиту палестинского жителя Хеврона, действовал так как ожидается от каждого солдата и командующего ЦАХАЛа", - написал Ганц в Twitter. "ЦАХАЛ стремятся обеспечить безопасность гражданских лиц во всех местах, где они находятся, и я верю, что высокопоставленные командиры ЦАХАЛа должным образом организуют расследование инцидента."
По сообщению 13 канала, нападавшие являются поселенцами из района Тель-Румейда в Хевроне, которых поддержали студенты ешивы.
Итамар Бен Гвир, известный крайне правый адвокат и политик, заявил, что он поговорил с подозреваемыми, которых будет представлять. По его словам, он не может разглашать подробности разговора, но нападавшие заявили, что арабы бросали в них камни. "Это не первый случай, когда арабы в Хевроне насмехаются над евреями, а затем достают камеру", - написал Бен Гвир в Twitter.
Ранее, палестинец, подвергшийся нападению со стороны израильтян, в городе Хеврон на Западном берегу, поблагодарил солдата, который спас его от избиения.
"Я благодарю солдата, который помог мне и держал их подальше от меня. Армия должна убедиться, что они не нападают на кого-то еще. Эти поселенцы должны быть остановлены", - заявил Ибрагим Бадер. По его словам, он находился на рабочем месте во время атаки.