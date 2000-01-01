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Ганц похвалил спасшего палестинца солдата `Голани` | Фото:14.06 09:17   MIGnews.com

Ганц похвалил спасшего палестинца солдата "Голани"

Министр обороны Бенни Ганц в субботу, 13 июня, похвалил солдата ЦАХАЛа, который спас палестинца от избиения израильтянами на Западном берегу.

Солдат из бригады "Голани" встал на защиту мужчины во время ожесточенных столкновений между палестинцами и евреями в Хевроне.

"Солдат Голани, вставший на защиту палестинского жителя Хеврона, действовал так как ожидается от каждого солдата и командующего ЦАХАЛа", - написал Ганц в Twitter. "ЦАХАЛ стремятся обеспечить безопасность гражданских лиц во всех местах, где они находятся, и я верю, что высокопоставленные командиры ЦАХАЛа должным образом организуют расследование инцидента."

По сообщению 13 канала, нападавшие являются поселенцами из района Тель-Румейда в Хевроне, которых поддержали студенты ешивы.

Итамар Бен Гвир, известный крайне правый адвокат и политик, заявил, что он поговорил с подозреваемыми, которых будет представлять. По его словам, он не может разглашать подробности разговора, но нападавшие заявили, что арабы бросали в них камни. "Это не первый случай, когда арабы в Хевроне насмехаются над евреями, а затем достают камеру", - написал Бен Гвир в Twitter.

Ранее, палестинец, подвергшийся нападению со стороны израильтян, в городе Хеврон на Западном берегу, поблагодарил солдата, который спас его от избиения.

"Я благодарю солдата, который помог мне и держал их подальше от меня. Армия должна убедиться, что они не нападают на кого-то еще. Эти поселенцы должны быть остановлены", - заявил Ибрагим Бадер. По его словам, он находился на рабочем месте во время атаки.


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