14.06 07:02 MIGnews.com

Аннексия: ЦАХАЛ готовится к любому повороту

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Израильские СМИ сообщают о том, что ЦАХАЛ разработал план подготовки ответа на палестинскую реакцию в случае аннексии части Иудеи и Самарии.План называется “Горный Рассвет” и предусматривает действия на случай любых вариантов реакции - от сохранения статус-кво до волны актов индивидуального террора и полномасштабной интифады.План на прошлой неделе обсуждался высшим командным составом ЦАХАЛа, гражданской администрацией на Западном берегу и ШАБАКОм.На встрече также обсуждались варианты того, как будет встречена аннексия в Газе и в Иордании, будут ли отменены газовые соглашения с Израилем и прекратят ли палестинцы координацию в сфере безопасности. Также принимаются в расчет возможные ракетные обстрелы Юга и попытки возобновления террора ХАМАСа в Иудее и Самарии.Решение о том, сколько батальонов послать в Иудею и Самарию, а сколько в Газу будет принято на основании интенсивности и масштабов событий в каждом из этих регионов. Между тем, ЦАХАЛ в больших объемах закупает необходимые вооружения, в первую очередь - средства для разгона демонстраций, гранаты со слезоточивым газом и пластиковые пули.12-й канал израильского ТВ указывает на то, что ни у кого, даже у министра обороны нет представления о том, что именно предлагает Трамп. Армия не знает, что происходит: никто не видел карт аннексии, нет точных дат окончательного принятия решений - и из-за этого ЦАХАЛ вынужден готовится к очень широкому спектру возможностей.