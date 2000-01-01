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Избиение палестинца в Хевроне: новые аресты | Фото:14.06 21:10   MIGnews.com

Избиение палестинца в Хевроне: новые аресты

Полиция арестовала двоих израильтян, причастных к избиению палестинца в Хевроне.

Об этом вечером, 14 июня, сообщили израильские СМИ.

Двое подозреваемых являются частью большой группы поселенцев, которые видели, как нападали на палестинца. О других арестах по данному делу правоохранители не сообщали.

"Двое несовершеннолетних были допрошены по подозрению в совершении нападения. После допроса они были арестованы", – сказано в сообщении полиции.


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