14.06 13:23 MIGnews.com

Если бы Асаду отдали Голаны, войны в Сирии не было бы

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт дал интервью саудовской газете Elaf, 12-му каналу израильского ТВ и радио 103FM.Во всех трех интервью Ольмерт настаивал на том, что Израилю, в стратегическом отношении, “не нужна” долина реки Иордан.Ольмерт заявил: “Все эти рассуждения о необходимости для обороны Израиля Иорданской не имеют под собой никаких оснований. На что нам Иорданская долина? Никто не может обо мне сказать что я - не патриот Израиля. Я говорил с королем Иордании Абдаллой. Я его спросил: вы согласитесь на то, чтобы в Иорданской долине стояли международные силы, силы НАТО? Он сказал мне “Да”.Ольмерт уверяет, что Иорданская долина имела стратегическое значение в период, когда по другую сторону реки Иордан находились две армии - сирийская и иракская. Сегодня нет ни той, ни другой. Ольмерт говорит: "Мы живем в 2020 году, в совершенно иной стратегической реальности. Те, кто говорят, что границы 67-го года невозможно защитить, живет в 1967 году. Я живу в 2020”.Ольмерт также заявил: “Ежели, не приведи Господь, с той стороны реки Иордан нам будет угрожать иностранная армия, Израиль всегда будет в состоянии вторгнуться на Западный берег и в Иордания и остановить на ее территории любую иностранную армию”.Ольмерт также выступил в защиту попыток в 2007-2008 году подписать мирный договор с кланом Асад и уступить Сирии Голанские высоты. Ольмерт сказал: "Тот факт, что Сирия, во всех своих инкарнациях, на протяжении 47 лет поддерживает соглашение о прекращении огня, и с сирийской стороны за это время не прозвучал ни один выстрел говорит о том, что для решения проблемы Голан существует много вариантов решений”.С точки зрения Ольмерта, политика премьер-министра Нетаниягу “увенчалась стратегическим провалом и тем, что иранцы подмяли под себя Сирию”. Рецепт для того, чтобы избежать подобного несчастья, с точки зрения Ольмерта был очень прост - надо было отдать Асадам Голаны. Ольмерт сказал: “Если бы мы заключили договор с Асадом при турецком посредничестве - и в 2008 году мы были к этому очень близки, в Сирии не было бы гражданской войны и вся реальность вокруг нас выглядела бы совершенно иначе. Говорить, что единственным решением в 2008 году было сохранение статус-кво - я в этом совершенно не уверен”. Ольмерт сказал: Сегодня гео-стратегическая реальность - совершенно иная. Нетаниягу сбрасывает несколько бомб на иранцев в Сирии и думает, что этим их напугал, но он позволил им туда войти и там закрепиться. Возвращаясь к Иордании - весь высший состав сил безопасности предупреждает, что односторонняя аннексия приведет к катастрофическим результатам”.