Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Если бы Асаду отдали Голаны, войны в Сирии не было бы 14.06 13:23   MIGnews.com

Если бы Асаду отдали Голаны, войны в Сирии не было бы

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт дал интервью саудовской газете Elaf, 12-му каналу израильского ТВ и радио 103FM.

Во всех трех интервью Ольмерт настаивал на том, что Израилю, в стратегическом отношении,  “не нужна” долина реки Иордан.

Ольмерт заявил: “Все эти рассуждения о необходимости для обороны Израиля Иорданской не имеют под собой никаких оснований. На что нам Иорданская долина? Никто не может обо мне сказать что я - не патриот Израиля. Я говорил с королем Иордании Абдаллой. Я его спросил: вы согласитесь на то, чтобы в Иорданской долине стояли международные силы, силы НАТО? Он сказал мне  “Да”.

Ольмерт уверяет, что Иорданская долина имела стратегическое значение в период, когда по другую сторону реки Иордан находились две армии - сирийская и иракская. Сегодня нет ни той, ни другой. Ольмерт говорит: "Мы живем в 2020 году, в совершенно иной стратегической реальности. Те, кто говорят, что границы 67-го года невозможно защитить, живет в 1967 году. Я живу в 2020”.

Ольмерт также заявил: “Ежели, не приведи Господь, с той стороны реки Иордан нам будет угрожать иностранная армия, Израиль всегда будет в состоянии вторгнуться на Западный берег и в Иордания и остановить на ее территории любую иностранную армию”.

Ольмерт также выступил в защиту попыток в 2007-2008 году подписать мирный договор с кланом Асад и уступить Сирии Голанские высоты. Ольмерт сказал: "Тот факт, что Сирия, во всех своих инкарнациях, на протяжении 47 лет поддерживает соглашение о прекращении огня, и с сирийской стороны за это время не прозвучал ни один выстрел говорит о том, что для решения проблемы Голан существует много вариантов решений”.

С точки зрения Ольмерта, политика премьер-министра Нетаниягу “увенчалась  стратегическим провалом  и тем, что иранцы подмяли под себя Сирию”. Рецепт для того, чтобы избежать подобного несчастья, с точки зрения Ольмерта был очень прост - надо было отдать Асадам Голаны. Ольмерт сказал: “Если бы мы заключили договор с Асадом при турецком посредничестве - и в 2008 году мы были к этому очень близки, в Сирии не было бы гражданской войны и вся реальность вокруг нас выглядела бы совершенно иначе. Говорить, что единственным решением в 2008 году было сохранение статус-кво - я в этом совершенно не уверен”. Ольмерт сказал: Сегодня гео-стратегическая реальность - совершенно иная. Нетаниягу сбрасывает несколько бомб на иранцев в Сирии и думает, что этим их напугал, но он позволил им туда войти и там закрепиться. Возвращаясь к Иордании - весь высший состав сил безопасности предупреждает, что односторонняя аннексия приведет к катастрофическим результатам”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:20
В резиденции президента провели тщательную дезинфекцию
13:02
"Кладбище в Яффо - не святыня для мусульман более ста лет"
12:41
Иерусалим: в фитнес-клубе заразились 8 тренеров 
12:30
В Иране готовятся к ужесточению ограничений
12:19
Нетаниягу: "Цева Адом" в ситуации с коронавирусом
12:02
Иностранный рабочий атаковал женщину в центре Тель-Авива
12:02
Тали Ангор - метод C.A.T для облегчения симптомов аутизма
11:44
"Упала в душе": в Рахате скончалась беременная женщина
11:26
Прокурор: Биби превратил всех нас в часть машины пропаганды
11:11
Мошенники пользовались денежной помощью жертвы Холокоста
10:50
Израиль: аферист женился на 5 женщинах и оставил их в долгах
10:29
Кнессет могут обязать работать и в летние месяцы
10:15
Директор больницы Хадасса госпитализирован с инсультом
10:12
Избавление от истории: погромы BLM в Лондоне
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  