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Ожидаются насильственные протесты на границе сектора Газа 14.06 09:37   MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к протестам на границе

ЦАХАЛ готовится к насильственным протестам на границе Газы в пятницу, через день после того, как Израиль нанес удар по целям ХАМАСа после ракетной атаки в Сдероте.

Ожидается, как и каждую пятницу с марта 2018 года, тысячи жителей Газы будут протестовать и бунтовать вдоль израильского разделительного барьера, сжигая шины, швыряя камни, бросая гранаты и самодельные взрывные устройства в военных.

“ЦАХАЛ будет продолжать действовать против любой попытки причинить вред израильскому гражданскому населению”, — говорится в заявлении ЦАХАЛа. Также подчеркивается, что армия Израиля считает, что “террористическая организация ХАМАСа несет ответственность за все, что происходит в Газе и за его пределами”.


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