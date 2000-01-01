14.06 10:12 MIGnews.com

На юге Израиля открывают бомбоубежища

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Согласно сообщению “КАН”, в четверг вечером в городе Эшель ха-Наси, который находится рядом с Беэр-Шевой, местное население решило открыть бомбоубежища. Решение было принято не по приказу Службы тыла армии.