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Nakonu.com
14.06 10:12 MIGnews.com
На юге Израиля открывают бомбоубежища
Согласно сообщению “КАН”, в четверг вечером в городе Эшель ха-Наси, который находится рядом с Беэр-Шевой, местное население решило открыть бомбоубежища. Решение было принято не по приказу Службы тыла армии.
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