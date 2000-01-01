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Израиль планирует еще одну кампанию в Газе 14.06 08:45   MIGnews.com

Израиль планирует еще одну кампанию в Газе

Министр кабинета безопасности Израиля, Йоав Галант, заявил в четверг, что в Газе будет проведена еще одна военная кампания после недавнего столкновения между Израилем и боевиками ХАМАСа.

“Мы примем решение о сроках и определимся с условиями”, — сказал министр строительства израильскому телевидению Reshet 13. “Я не буду подыгрывать ХАМАСу, когда он хочет сделать это [эскалация]”.

Израиль заявил, что он нанес удар по нескольким целям ХАМАСа в Газе, включая террористический туннель. Атака была ответной реакцией на ракетный обстрел со стороны ХАМАСа в среду. Другая ракета была запущена в южном Израиле поздно в четверг. Ни одна из сторон не сообщила о жертвах.

Ракетный обстрел со стороны ХАМАСа является явным ответом на то, что Израиль сузил зону промысла для палестинских рыбаков в Средиземном море. Такое решение — реакция на воздушные шары с зажигательными средствами, которые подожгли поля над южным Израилем на этой неделе.

Это было первое столкновение между Израилем и ХАМАСом после прекращения огня в прошлом месяце при посредничестве Египта.


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