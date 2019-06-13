14.06 07:05 MIGnews.com

Раввин йешивы в которую попала ракета: здесь случилось чудо

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Глава йешивы в Сдероте, в которую вечером 13 июня попала ракета выпущенная из Газы, Давид Фендель, рассказал о том, что произошло в момент атаки.Раввин сказал: “С нами случилось чудо. Мы благодарим Творца за то, что он спас молодых людей, изучавших Тору. Студенты йешивы и жители Сдерота будут твердо стоять перед лицом атак врага, и мы не позволим им победить и разрушить наш обычный распорядок жизни. Они строят тоннели, а мы строим парки и йешивы”.Раввин Шлом Биньямин сообщил: “Ракета взорвалась в шести метрах от того места, где находились три студента. 10 минутами раньше там на вечерней молитве были 15 студентов”.Студент Шалом Кахлон рассказывает: “Мы сидели и говорили. Раздались сирены и немедленно последовал гигантский взрыв. В тот же момент я лежал на полу и читал Шма Исраэль. Я думаю что это то, что нас спасло. Если бы ракета ударила на несколько метров в другую сторону, я бы сейчас здесь не стоял”.