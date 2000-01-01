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ВВС атаковали террористическую инфраструктуру ХАМАСа 14.06 06:26   MIGnews.com

ВВС атаковали террористическую инфраструктуру ХАМАСа

12-й канал израильского ТВ сообщает, что в ответ на ракетный обстрел Сдерота ВВС Израиля нанесли удар по целям террористической инфраструктуры ХАМАСа в Газе.

Среди атакованных целей - военные базы и база морских сил ХАМАСа.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “ЦАХАЛ продолжит действовать против попыток причинить вред гражданам Израиля и видит в ХАМАСе ответственного за все, что происходит в Газе”.


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