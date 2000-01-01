14.06 09:18 MIGnews.com

Нетаниягу: кризис в Газе - внутреннее дело палестинцев

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что кризис с поставками электричества в Газу - внутреннее дело палестинцев, которое не касается Израиля.Нетаниягу заявил: “Это - спор между между ХАМАСом и Палестинской автономией о том, кто должен платить за электричество. Израиль не имеет никакого отношения к этому, и любая другая интерпретация происходящего неверна”.Между тем, Турция объявила о том, что изучает возможности поставок в Газу дизельного топлива, дабы облегчить энергетический кризис. Тем временем, жители Газы получают электричество не более трех часов в сутки.