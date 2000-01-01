14.06 08:49 MIGnews.com

Палестинская автономия прекратит выплаты "шахидам"

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате заявил, что Палестинская автономия прекратит выплаты террористам.Тиллерсон заявил, что выплаты террористам, убивавшим израильских гражданских лиц, являются одним из основных препятствий для возобновления политических переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке.Тиллерсон сказал: “Мы провели прямые переговоры с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, когда он прибыл с визитом в Соединенные Штаты. За этим последовала еще одна встреча. Я сказал ему: вы должны полностью прекратить выплаты семьям так называемых шахидов”.По версии Тиллерсона, палестинцы намерены полностью прекратить выплаты семьям, члены которых совершили убийства и другие акты насилия. Тиллерсон сообщил: "Я сказал им, что это неприемлемо для американской администрации и это неприемлемо для американского народа".