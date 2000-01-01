Силы безопасности арестовали 4 подозреваемых террористов
4 разыскиваемых террориста были задержаны в ночь на среду, 14 июня, на территории Иудеи и Самарии в ходе совместной операции, проводимой силами ЦАХАЛа, ШАБАКа (Агентством безопасности Израиля) и полиции.
Задержанных преступников подозревают в участии в насильственных демонстрациях против сил безопасности и мирных жителей, а также в участии в местной террористической деятельности.
Один из арестованных подозреваемых - оперативник террористической группировки ХАМАС.
Все подозреваемые были доставлены в полицейские участок для проведения допроса.