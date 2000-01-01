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14.06 12:13   MIGnews.com

Израиль: нам неизвестно о прекращении выплат террористам

После заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о прекращении выплат семьям террористов из бюджета Палестинской автономии, 10-й канал израильского ТВ обратился за комментариями к сотрудникам служб безопасности.

Тиллерсон заявил в Сенате: “Мы провели прямые переговоры с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, когда он прибыл с визитом в Соединенные Штаты. За этим последовала еще одна встреча. Я сказал ему: вы должны полностью прекратить выплаты семьям так называемых шахидов”.

“Высокопоставленный политический представитель” заявил корреспонденту канала: Мы не видим никаких изменений в политике автономии. Палестинская автономия продолжает восхвалять, подстрекать и вдохновлять терроризм - посредством выплат семьям террористов”.

Ранее палестинское агентство Рисала сообщило о том, что автономия прекратит выплаты 250 освобожденным заключенным на основании того, что они являются членами ХАМАСа.
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