14.06 12:13 MIGnews.com

Израиль: нам неизвестно о прекращении выплат террористам

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После заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о прекращении выплат семьям террористов из бюджета Палестинской автономии, 10-й канал израильского ТВ обратился за комментариями к сотрудникам служб безопасности.Тиллерсон заявил в Сенате: “Мы провели прямые переговоры с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, когда он прибыл с визитом в Соединенные Штаты. За этим последовала еще одна встреча. Я сказал ему: вы должны полностью прекратить выплаты семьям так называемых шахидов”.“Высокопоставленный политический представитель” заявил корреспонденту канала: Мы не видим никаких изменений в политике автономии. Палестинская автономия продолжает восхвалять, подстрекать и вдохновлять терроризм - посредством выплат семьям террористов”.Ранее палестинское агентство Рисала сообщило о том, что автономия прекратит выплаты 250 освобожденным заключенным на основании того, что они являются членами ХАМАСа.