Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









ХАМАС угрожает израильтянам, живущим возле границы с Газой 14.05 10:09   MIGnews.com

ХАМАС угрожает израильтянам, живущим возле границы с Газой

Палестинский информационный центр опубликовал видеоролик, в котором ХАМАС угрожает убивать жителей еврейских поселений, которые расположены вблизи с границей Газы.

"Для жителей районов, расположенных вблизи Газы: слово есть слово. Поток палестинцев неостановить и они прорвутся через границу. Мы советуем вам покинуть свои дома и эвакуироваться. Воздушные змеи – это только верхушка айсберга. Любой, кто ослушается, столкнется с последствиями. Вас предупредили! Мы прорвемся через границу и доберемся до городов", - говорится в видеоролике.

Ранее ХАМАС также призывал евреев покинуть Израиль, угрожая им расправой или принудительным изгнанием.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:50
"Хизбалла": Трамп подкупил Израиль
11:36
Египет: остановите Марш Возвращения, и мы откроем Рафиах
11:15
Рамалла требует признать Восточный Иерусалим столицей ПА
11:02
Заместитель Мандельблитта внезапно подал в оставку
10:44
В городе Сурабая семья на мотоциклах устроила теракт
10:27
Палестинцы сбили сверхлегкий израильский беспилотник
09:57
Индия: десятки человек стали жертвами песчаной бури
09:38
Газа: Израильские самолеты поджигают палаточные городки
09:32
Террористы будут прорываться на полкилометра вглубь Израиля
09:07
Лидер Аль-Каиды: Тель-Авив принадлежит мусульманам
08:54
ЦАХАЛ – жителям Газы: не будьте марионетками ХАМАСа
08:11
Нетаниягу на церемонии памяти погибших евреев из Эфиопии
08:00
Израиль готовится к прорыву ста тысяч палестинцев из Газы
07:57
В парламенте Ирландии призывают к бойкоту Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus