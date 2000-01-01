14.05 10:09 MIGnews.com

ХАМАС угрожает израильтянам, живущим возле границы с Газой

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Палестинский информационный центр опубликовал видеоролик, в котором ХАМАС угрожает убивать жителей еврейских поселений, которые расположены вблизи с границей Газы."Для жителей районов, расположенных вблизи Газы: слово есть слово. Поток палестинцев неостановить и они прорвутся через границу. Мы советуем вам покинуть свои дома и эвакуироваться. Воздушные змеи – это только верхушка айсберга. Любой, кто ослушается, столкнется с последствиями. Вас предупредили! Мы прорвемся через границу и доберемся до городов", - говорится в видеоролике.Ранее ХАМАС также призывал евреев покинуть Израиль, угрожая им расправой или принудительным изгнанием.