ЦАХАЛ – жителям Газы: не будьте марионетками ХАМАСа
Самолеты ВВС ЦАХАЛа сбросили листовки на территорию Газы в понедельник утром, 14 мая, в преддверии ожидаемых беспорядков палестинцев на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.
Жителей сектора предупредили держаться подальше от пограничного забора, воздержаться от актов вандализма и террористических действий. Также палестинцев призвали не сотрудничать с боевиками ХАМАСа.
"ЦАХАЛ не допустит любого ущерба инфраструктуры безопасности и пограничного забора, защищающий граждан Израиля и примет меры против любого, кто попытается нанести вред" – говорится в тексте.
"Демонстрантам: вы участвует в насильственных протестах, которые угрожают вашей жизни. ХАМАС использует вас, чтобы скрывать свои неудачи и подвергает опасности вас и членов вашей семьи. ЦАХАЛ готов к любому сценарию. Не будьте марионетками ХАМАСа! Держитесь подальше от забора безопасности. Позаботьтесь о себе и о своем будущем!", - добавили в армии.