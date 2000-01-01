14.05 08:54 MIGnews.com

ЦАХАЛ – жителям Газы: не будьте марионетками ХАМАСа

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Самолеты ВВС ЦАХАЛа сбросили листовки на территорию Газы в понедельник утром, 14 мая, в преддверии ожидаемых беспорядков палестинцев на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.Жителей сектора предупредили держаться подальше от пограничного забора, воздержаться от актов вандализма и террористических действий. Также палестинцев призвали не сотрудничать с боевиками ХАМАСа."ЦАХАЛ не допустит любого ущерба инфраструктуры безопасности и пограничного забора, защищающий граждан Израиля и примет меры против любого, кто попытается нанести вред" – говорится в тексте."Демонстрантам: вы участвует в насильственных протестах, которые угрожают вашей жизни. ХАМАС использует вас, чтобы скрывать свои неудачи и подвергает опасности вас и членов вашей семьи. ЦАХАЛ готов к любому сценарию. Не будьте марионетками ХАМАСа! Держитесь подальше от забора безопасности. Позаботьтесь о себе и о своем будущем!", - добавили в армии.