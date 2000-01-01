14.05 07:05 MIGnews.com

Ответ на мятеж в Газе - ликвидация верхушки ХАМАСа

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ХАМАС готовит масштабную провокацию с участием десятков тысяч демонстрантов на границе с Газой.Делегация высокопоставленных руководителей ХАМАСа прилетела в Каир, где египетская разведка передала им предупреждение израильской армии - мятеж в Газе приведет к ликвидации верхушки ХАМАСа.ХАМАС эвакуирует все свои позиции и блок-посты у границы - тем самым открывая путь палестинским толпам в Израиль.ЦАХАЛ заявил, что не намерен причинять вреда гражданским, но в агитаторам и поджигателям будут стрелять в ноги, а террористических лидеров- отстреливать. ЦАХАЛ распространил в Газе листовки, в которых предупреждает гражданское население об опасности приближения к границе, и о том, что для защиты израильской территории будут применяться все средства.