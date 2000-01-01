Есть Израиль перейдет "красную черту", Иран и проиранские силы в Сирии готовы нанести новый ракетный удар – но на этот раз не по Голанским высотам, а вглубь страны, пригрозил лидер ливанской террористической организации "Хизбалла" шейх Хасан Насралла.
"Если израильский агрессор перейдет красные линии, то ответный удар может быть внутри территории оккупированной Палестины, а не на Голанских высотах", — сказал он в эфире ливанского телеканала "Аль-Манар".
Впрочем, что это именно за "красные линии", и что будет расценено как их пересечение, главарь ливанских террористов объяснять не стал.
Сам он называет ракетный удар по израильским позициям на Голанам посланием руководству Еврейского государства, что иранские силы способны ответить на его "агрессию" в Сирии.
"Это значит, что больше нельзя будет безнаказанно бомбить и убивать в Сирии и что на это обязательно последует ответ и соответствующее наказание. И не обязательно ракетами, как прошлый раз", — предупредил Насралла.