Палестинцы в третий раз подожгли КПП Керем-Шалом

Неизвестные в третий раз за 10 дней устроили поджог на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" – одном из главных, соединяющих Израиль с сектором Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля вечером 14 мая.
Напомним, что в предыдущие разы его поджигали 4 и 11 мая.
При этом после последнего инцидента министр обороны Авигдор Либерман и координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Камиль Абу Рокон распорядились закрыть КПП на неопределенный срок – до тех пор, пока не будет устранен причиненный блокпосту ущерб.