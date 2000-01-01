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Палестинцы в третий раз подожгли КПП Керем-Шалом | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ14.05 20:59   MIGnews.com

Палестинцы в третий раз подожгли КПП Керем-Шалом

Неизвестные в третий раз за 10 дней устроили поджог на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" – одном из главных, соединяющих Израиль с сектором Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля вечером 14 мая.


Напомним, что в предыдущие разы его поджигали 4 и 11 мая.

При этом после последнего инцидента министр обороны Авигдор Либерман и координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Камиль Абу Рокон распорядились закрыть КПП на неопределенный срок – до тех пор, пока не будет устранен причиненный блокпосту ущерб.
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