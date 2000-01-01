14.05 19:42 MIGnews.com

Число жертв в столкновениях в Газе: 52

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство здравоохранения сектора Газа обновило информацию о демонстрантах, погибших на сегодняшнем протесте у забора безопасности на границе с Израилем.Так, сообщается о 52 погибших – это больше, чем за все остальные дни "Марша возвращения", когда погибло в совокупности 49 человек.Помимо того, сообщается о порядке 2 тысяч пострадавших, из них – 1 204 человека с огнестрельными ранениями. 116 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.В связи с большим числом погибших председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.На данный момент протест на границе завершен. Его организаторы призывают демонстрантов расходиться по домам.