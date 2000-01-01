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Число жертв в столкновениях в Газе: 52 14.05 19:42   MIGnews.com

Число жертв в столкновениях в Газе: 52

Министерство здравоохранения сектора Газа обновило информацию о демонстрантах, погибших на сегодняшнем протесте у забора безопасности на границе с Израилем.

Так, сообщается о 52 погибших – это больше, чем за все остальные дни "Марша возвращения", когда погибло в совокупности 49 человек.

Помимо того, сообщается о порядке 2 тысяч пострадавших, из них – 1 204 человека с огнестрельными ранениями. 116 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.


В связи с большим числом погибших председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

На данный момент протест на границе завершен. Его организаторы призывают демонстрантов расходиться по домам.
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