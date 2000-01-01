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скриншот с видео YouTube 14.05 18:57   MIGnews.com

МИД Турции отреагировало на перенос посольства США в Израиле

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что такие перенос америанского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим противоречит всем установленным правилам и подчеркнули, что данной действие лишило США статуса посредника.

"Мы подчёркиваем, что данный шаг, игнорирующий законные права палестинского народа, не будет служить миру, безопасности и стабильности в регионе", - заявили в пресс-службе ведомства.

Также Министерство возложило ответственность за последствия переноса посольства на американские власти.

"Администрация США будет нести полную ответственность за последствия упомянутого решения, которое подвержено риску разрушения параметров, установленных в ходе мирного процесса".

Ранее заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг обвинил США и Израиль в провокациях "резни на границе".
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