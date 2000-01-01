МИД Турции отреагировало на перенос посольства США в Израиле
В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что такие перенос америанского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим противоречит всем установленным правилам и подчеркнули, что данной действие лишило США статуса посредника.
"Мы подчёркиваем, что данный шаг, игнорирующий законные права палестинского народа, не будет служить миру, безопасности и стабильности в регионе", - заявили в пресс-службе ведомства.
Также Министерство возложило ответственность за последствия переноса посольства на американские власти.
"Администрация США будет нести полную ответственность за последствия упомянутого решения, которое подвержено риску разрушения параметров, установленных в ходе мирного процесса".