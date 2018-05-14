Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Видео: ВВС Израиля нанесли пять ударов по Джабалии 14.05 16:05   MIGnews.com

Видео: ВВС Израиля нанесли пять ударов по Джабалии

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли пять ударов по лагерю подготовки террористов ХАМАСа в Джабалии.

ЦАХАЛ предупредил, что продолжение массовых беспорядков на границе приведет к последующим болезненным ударам по ХАМАСу.

По оценке ЦАХАЛа, в массовых беспорядках в Газе принимают участие 40 тысяч человек.





ЦАХАЛ подчеркивает, что до настоящего момента палестинцам ни разу не удалось прорвать границу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:14
Видео: так Израиль уничтожил лагерь террористов в Джабалии
17:09
Президент Грузии: страна на грани гражданской войны
17:02
МАГАТЭ: Иран полностью выполняет обязательства по сделке
16:33
Газа: 45 арабов убиты, более 900 ранены
16:00
Турция: США и Израиль несут ответственность за бойню в Газе
15:58
Прямая трансляция открытия посольства США в Иерусалиме  
15:49
ХАМАС: израильтяне убили 37 палестинцев в Газе
15:46
Атака ВВС Израиля: мощный взрыв потряс Газу
15:01
Дов Хенин: принять предложение ХАМАСа и прекратить огонь
14:56
Израильский спецназ перебрасывают к Газе вертолетами
14:55
Число убитых на границе возросло до 25
14:40
Ливни: это событие должно радовать весь народ Израиля
14:27
ХАМАС сообщает о 18 убитых
14:16
35 тысяч палестинцев пытаются прорвать границу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus