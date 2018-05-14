14.05 16:05 MIGnews.com

Видео: ВВС Израиля нанесли пять ударов по Джабалии

مقاتلات الاحتلال تقصف موقع "فلسطين" التابع للمقاومة شمال قطاع غز ة ب ٣ صواريخ #مليونية_العودة pic.twitter.com/0zeTiByqGY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 14, 2018

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли пять ударов по лагерю подготовки террористов ХАМАСа в Джабалии.ЦАХАЛ предупредил, что продолжение массовых беспорядков на границе приведет к последующим болезненным ударам по ХАМАСу.По оценке ЦАХАЛа, в массовых беспорядках в Газе принимают участие 40 тысяч человек.ЦАХАЛ подчеркивает, что до настоящего момента палестинцам ни разу не удалось прорвать границу.