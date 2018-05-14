14.05 16:05 MIGnews.com
Видео: ВВС Израиля нанесли пять ударов по Джабалии
Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли пять ударов по лагерю подготовки террористов ХАМАСа в Джабалии.
ЦАХАЛ предупредил, что продолжение массовых беспорядков на границе приведет к последующим болезненным ударам по ХАМАСу.
По оценке ЦАХАЛа, в массовых беспорядках в Газе принимают участие 40 тысяч человек.
ЦАХАЛ подчеркивает, что до настоящего момента палестинцам ни разу не удалось прорвать границу.
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