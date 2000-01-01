14.05 14:56 MIGnews.com
Израильский спецназ перебрасывают к Газе вертолетами
По сообщению израильского портала DEBKA, ЦАХАЛ перебрасывает подразделения спецназа к Газе вертолетами.
Экстренные меры предприняты после того, как массы палестинцев атаковали заградительные сооружения на границе в нескольких местах, что создает угрозу прорыва и захвата израильских заложников.
Также сообщается о том, что израильский самолет открыл огонь по террористам в районе Джабалии - после того, как они начали стрелять в израильских солдат.
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