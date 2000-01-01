Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









14.05 15:01   MIGnews.com

Дов Хенин: принять предложение ХАМАСа и прекратить огонь

Депутат Кнессета Дов Хенин (Хадаш/Объединенный Арабский Список) Выступил с заявлением, в котором сообщил: "Быстро растущее число жертв в Газе свидетельствует о том, что кто-то хочет разжечь пожар войны в регионе, для чего солдатам отдан приказ применить оружие".

Хенин также заявил: “Очевидно, что за всем этим стоят те, кто не удовлетворен провокацией с переводом американского посольства в Иерусалим, и хочет поджечь весь регион”.

Депутат Хенин потребовал: “До того, как появятся новые жертвы, до того, как нас затянут в новую эскалацию, за которую придется расплачиваться жителям западного Негева, необходимо немедленно объявить о прекращении огня, как это было предложено ранее ХАМАСом”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:05
Видео: ВВС Израиля нанесли пять ударов по Джабалии
16:00
Турция: США и Израиль несут ответственность за бойню в Газе
15:58
Прямая трансляция открытия посольства США в Иерусалиме  
15:49
ХАМАС: израильтяне убили 37 палестинцев в Газе
15:46
Атака ВВС Израиля: мощный взрыв потряс Газу
14:56
Израильский спецназ перебрасывают к Газе вертолетами
14:55
Число убитых на границе возросло до 25
14:40
Ливни: это событие должно радовать весь народ Израиля
14:27
ХАМАС сообщает о 18 убитых
14:16
35 тысяч палестинцев пытаются прорвать границу
14:12
У Рафиаха убиты три террориста с фугасом
14:07
На границе с Газой ранен солдат ЦАХАЛа
13:51
Начались массовые беспорядки в Иудее и Самарии
13:50
Кремль о перемещение посольства США в Иерусалим
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus