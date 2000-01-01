14.05 15:01 MIGnews.com

Дов Хенин: принять предложение ХАМАСа и прекратить огонь

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Депутат Кнессета Дов Хенин (Хадаш/Объединенный Арабский Список) Выступил с заявлением, в котором сообщил: "Быстро растущее число жертв в Газе свидетельствует о том, что кто-то хочет разжечь пожар войны в регионе, для чего солдатам отдан приказ применить оружие".Хенин также заявил: “Очевидно, что за всем этим стоят те, кто не удовлетворен провокацией с переводом американского посольства в Иерусалим, и хочет поджечь весь регион”.Депутат Хенин потребовал: “До того, как появятся новые жертвы, до того, как нас затянут в новую эскалацию, за которую придется расплачиваться жителям западного Негева, необходимо немедленно объявить о прекращении огня, как это было предложено ранее ХАМАСом”.