Кремль о перемещение посольства США в Иерусалим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящее открытие посольства США в Иерусалиме.
На вопрос, нет ли у Кремля опасений, что перенос посольства усилит напряженность в регионе, Песков ответил, что беспокойство по этому поводу действительно есть.
"Да, такие опасения у нас имеются. Мы об этом уже говорили ранее", — цитирует RT слова пресс-секретаря.
Совсем скоро состоится торжественная церемония открытия американского посольства в Иерусалиме. На фоне этого радостного события для всего израильского народа, палестинцы устроили массовые беспорядки на границе Газы с Израилем.
Источники в ПА сообщили о 7 погибших и около 30 раненых арабов, участвующих в насильственных демонстрациях.