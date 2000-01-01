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flickr14.05 13:50   MIGnews.com

Кремль о перемещение посольства США в Иерусалим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящее открытие посольства США в Иерусалиме.

На вопрос, нет ли у Кремля опасений, что перенос посольства усилит напряженность в регионе, Песков ответил, что беспокойство по этому поводу действительно есть.

"Да, такие опасения у нас имеются. Мы об этом уже говорили ранее", — цитирует RT слова пресс-секретаря.

Совсем скоро состоится торжественная церемония открытия американского посольства в Иерусалиме. На фоне этого радостного события для всего израильского народа, палестинцы устроили массовые беспорядки на границе Газы с Израилем.

Источники в ПА сообщили о 7 погибших и около 30 раненых арабов, участвующих в насильственных демонстрациях.
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