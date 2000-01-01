14.05 14:00 MIGnews.com

Палестинцы прорвали границу в 3 местах, сообщают о 16 убитых

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По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, палестинцы прорвали границу Израиля и Газа в трех местах.Палестинские СМИ сообщают, что в столкновениях с ЦАХАЛем убиты три человека.Палестинский Красный Крест сообщает о 147 раненных, в том числе 93 - от применения огнестрельного оружия.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что около 20 тысяч палестинцев пытаются прорвать границу Газы в 10 точках.Пресс-служба также сообщает, что ХАМАС платит каждой семье, вышедшей к границе 100 долларов. Деньги переданы ХАМАСу Ираном.Пресс-служба ЦАХАЛа опровергла утверждения палестинцев о том, что граница прорвана.По только что опубликованной информации министерства здравоохранения ХАМАСа, в столкновениях с ЦАХАЛем убиты 16 человек.Количество раненных, по данным палестинцев, превысило 500.Основная попытка прорыва предпринимается в центральной части Газы, напротив Нахаль Оз. Общая протяженность границы с Газой составляет 40 километров.