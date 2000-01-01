14.05 12:18 MIGnews.com

Беспорядки на границе: 27 арабов получили ранения

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Двадцать семь мятежников получили ранения во время массовых беспорядков на границе между Израилем и Газой. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Газы.В понедельник утром, 14 мая, около 5 тысяч палестинцев собрались у пограничного забора в знак протеста против перемещения посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.Арабы бросают камни в солдат ЦАХАЛа и жгут шины, которые размещены вдоль границы.По информации палестинского министерства сотрудники израильской службы безопасности открыли огонь по мятежникам, которые приблизились к израильскому забору безопасности.Число пострадавших может возрасти, как заявили сотрудники израильской службы безопасности.Отметим, торжественная церемония открытия посольства США в Иерусалиме начнется в 16.00 по местному времени.