14.05 11:15 MIGnews.com

Рамалла требует признать Восточный Иерусалим столицей ПА

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Накануне открытия посольства США в Иерусалиме, палестинцы призвали мировое сообщество признать Восточный Иерусалим столицей ПА.Палестинское руководство настоятельно призывает иностранных дипломатов бойкотировать открытие американского посольства в Иерусалиме, церемония которого назначена на 14 мая. Рамалла призвала мировых лидеров отреагировать на решение Вашингтона, признав Восточный Иерусалим столицей ПА.Пресс-секретарь правительства Юсеф аль-Махмуд назвал решение США переместить посольство в Иерусалим "нарушением международного права"."Это самый эксцентричный шаг, который был предпринят мировыми лидерами на протяжении всей истории", - отметил представитель палестинского руководства с отсылкой на решение президента Трампа касательно Иерусалима.Также Аль-Махмуд призвал западных высокопоставленных лиц не присутствовать на церемонии открытия посольства США в понедельник, 14 мая.