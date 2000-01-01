14.05 11:36 MIGnews.com

Египет: остановите Марш Возвращения, и мы откроем Рафиах

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Газета Al-Akhbar сообщает о том, что египтяне предложили ХАМАСу в обмен на прекращение “Маршей Возвращения” открыть КПП Рафиах.Рафиах при этом откроют на регулярной основе, и позволят прохождение через терминал постоянного потока товаров и людей..Египтяне также обещают помочь Газе и предоставить ей дополнительную электроэнергию.Египтяне дали ясно понять ХАМАСу, что продолжение “маршей приведет” к крупному военному столкновению с Израилем.Предложение и предупреждение были переданы лично лидеру ХАМАСа Исмаилу Ханийе, который вчера посетил Каир.