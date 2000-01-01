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Египет: остановите Марш Возвращения, и мы откроем Рафиах 14.05 11:36   MIGnews.com

Египет: остановите Марш Возвращения, и мы откроем Рафиах

Газета Al-Akhbar сообщает о том, что египтяне предложили ХАМАСу в обмен на прекращение “Маршей Возвращения” открыть КПП Рафиах.

Рафиах при этом откроют на регулярной основе, и позволят прохождение через терминал постоянного потока товаров и людей..

Египтяне также обещают помочь Газе и предоставить ей дополнительную электроэнергию.

Египтяне дали ясно понять ХАМАСу, что продолжение “маршей приведет” к крупному военному столкновению с Израилем.

Предложение и предупреждение были переданы лично лидеру ХАМАСа Исмаилу Ханийе, который вчера посетил Каир.
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