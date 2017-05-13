14.05 07:01 MIGnews.com

Видео: иорданский террорист атакует офицера в Старом Городе

דקירה, מאבק - ונטרול: כך נראה פיגוע הדקירה בירושלים | https://t.co/xpLkTV28Aq pic.twitter.com/uxP4EF0Qwg — חדשות 2 (@Channel2News) May 13, 2017

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Второй канал израильского ТВ опубликовал драматические кадры, запечатленные камерами наружного наблюдения в момент атаки иорданского террориста в Старом Городе Иерусалима 13 мая.В клипе видно, как террорист сзади атакует майора Н., наносит ему несколько ударов ножом, и после этого пытается добить его, когда он лежит на земле. Двое гражданских пришли на помощь майору, и тому удалось вытащить пистолет и застрелить террориста.В ходе первоначального расследования выяснилось, что террорист - 57-летний иорданской гражданин Мухаммед Алексаджи, прибывший в Израиль по туристической визе несколько дней назад. Официальные власти Иордании осудили “преступление Израиля”, утверждая, что гражданин королевства был “убит беспричинно”, и потребовали предоставления всех подробностей инцидента.