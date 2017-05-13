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Видео: иорданский террорист атакует офицера в Старом Городе 14.05 07:01   MIGnews.com

Видео: иорданский террорист атакует офицера в Старом Городе

Второй канал израильского ТВ опубликовал драматические кадры, запечатленные камерами наружного наблюдения в момент атаки иорданского террориста в Старом Городе Иерусалима 13 мая.




В клипе видно, как террорист сзади атакует майора Н., наносит ему несколько ударов ножом, и после этого пытается добить его, когда он лежит на земле. Двое гражданских пришли на помощь майору, и тому удалось вытащить пистолет и застрелить террориста.

В ходе первоначального расследования выяснилось, что террорист - 57-летний иорданской гражданин Мухаммед Алексаджи, прибывший в Израиль по туристической визе несколько дней назад. Официальные власти Иордании осудили “преступление Израиля”, утверждая, что гражданин королевства был “убит беспричинно”, и потребовали предоставления всех подробностей инцидента.
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