14.05 19:53 MIGnews.com

Союз Средиземноморья блокировал анти-израильскую резолюцию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Делегация Кнессета в Парламентской ассамблее Союза Средиземноморья, возглавляемая Эрелем Маргалитом, успешно отменила предложенную палестинскими арабами резолюцию, которая могла иметь практические последствия на действия Союза.Поправка, представленная палестинскими арабами, была нацелена на то, чтобы возложить вину за ситуацию в Газе на "оккупацию", "поселения" и израильскую блокаду сектора Газа.Депутат Кнессета Маргалит, представивший план сотрудничества между странами региона, сказал: "Это победа инициативы над страхом. Экономическое сотрудничество, которое мы представили на Ассамблее, побудило Европарламент подсчитать новый путь".Маргалит призвал членов Европейского парламента "присоединиться к инициативам, способствующим миру, а не дистанцированию от мира".Представитель ПА Зохир Бандока раскритиковал Израиль в Комитете по иностранным делам и безопасности ассамблеи, утверждая, что Еврейское Государство ущемляет права человека палестинских арабов."Мы хотим государство, мы хотим быть свободными и не зависеть от доброты Израиля", - сказал он.