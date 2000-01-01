14.05 14:06 MIGnews.com

Раненный полицейский: я постарался сделать все, что возможно

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Командир иерусалимского округа полиции, генерал Йорам Леви, прямо с места атаки у Шаарей Ариот в Старом Городе Иерусалима поехал навестить раненного в ходе атаки 37-летнего майора Н.Майор Н. был ранен в верхнюю часть тела. Врачи определили, что он получил ранения средней степени тяжести. В ходе схватки ему удалось убить террориста.Командир округа сказал майору: “Мы очень гордимся вами. Вы оказались в нужное время в нужном месте. Вы знали, как правильно отреагировать, вы спасли жизни гражданских лиц. Я лично вами очень горжусь, и вами гордятся все командиры полиции Иерусалима. мы точно знаем , что там произошло, мы видели вашу реакцию - и она была профессиональной, корректной и безопасной”.Майор Н. ответил: “Нет другого выбора. Надо воевать за то, чтобы сохранить жизни гражданских и за свою жизнь. Я постарался сделать все, что возможно ради моей семьи”.