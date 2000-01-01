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Убийца шести евреев избран мэром Хеврона 14.05 12:01   MIGnews.com

Убийца шести евреев избран мэром Хеврона

Тайсир Абу Санина, участник бойни в Бейт Хадасса, в результате которой были убиты три американских и три израильских еврея, избран мэром города Хеврон.

Еврейская община Хеврона выступила с резкой критикой произошедшего и потребовала создания отдельного еврейского муниципального образования в Хевроне.

Абу Санина подготовил оружие и спланировал атаку, а также принял в ней участие. Он был приговорен к пожизненному заключению, но был обменян на израильских пленных в результате одной из сделок по обмену в 80-х годах.

В результате атаки были убиты шесть студентов йешивы, в том числе , бывший американский морской пехотинец и еще два гражданина США. Избрание Абу Санина произошло в день годовщины бойни в Бейт Хадасса.

Абу Санина - близкий друг главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Еврейская община Хеврона резко осудила избрание Абу Санина: “Речь идет о последнем гвозде, вбитом в гроб отвратительной сделки, известной, как Соглашения Осло. Те, кто обманул еврейский народ и завел его в фантазии о палестинском партнере в мирном процессе обязаны извиниться”.

Министр Аюб Кара прокомментировал избрание нового мэра Хеврона: “Отвратительный террорист, убивший шесть израильтян был избран мэром Хеврона - и это ясное послание Палестинской автономии против Израиля. Абу Мазен обязан отменить результаты выборов”.

Абу Санина нисколько не сожалеет о своем поступке 30-летней давности - напротив, он является одним из “героев” ФАТХа и его прошлое является причиной его популярности избрания на пост мэра.
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