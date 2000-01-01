14.05 11:11 MIGnews.com

Умер основатель "Исламского движения Израиля"

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В возрасте 69-лет умер основатель "Исламского движения в Израиле" шейх Абдалла Нимр Дарвиш. Как сообщает Ynet, его похороны пройдут в Кфар-Кассеме в воскресенье, 14 мая."Исламское движение Израиля" было создано Дарвишем в 1971 году, который параллельно создал и первую исламскую террористическую организацию на территории государства – "Усрат аль-джихад", но после попытки теракта в 1979 году и арестов ее лидеров "Исламское движение" – во всяком случае, официально – отказалось от террора.В восьмидесятых годах, накануне первой интифады у движения появилось множество филиалов, крупнейший из которых в Умм-аль-Фахме под руководством шейха Раеда Салаха стал центром "Исламского движения".В 90-ых годах между радикальным Северным и умеренным Южным крыльями произошел раскол – как на фоне различий в принятии Соглашений в Осло, так на фоне желания Южного крыла баллотироваться на парламентских выборах в Кнессет, куда оно и прошло в составе партии РААМ.На сегодняшний день деятельность в Израиле Северного крыла Исламского движения официально запрещена, Южное крыло продолжает работу.