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Боевики в Газе подорвались на своей бомбе 14.04 17:57   MIGnews.com

Боевики в Газе подорвались на своей бомбе

Согласно палестинским и израильским СМИ, четыре палестинца, погибшие в результате субботнего взрыва вблизи южной границы сектора Газа с Израилем, были членами террористической организации "Исламский джихад".

В минздраве Газы назвали погибших – это Хишам Абдель Аль, Элиас Аль Катрус, Аэд Аль Хамайдех и Мохаммад Аль-Кринави.

Изначально палестинцы обвинили в случившемся израильскую артиллерию, однако в израильской армии отрицают какую-либо свою причастность к гибели боевиков. По сведениям радио Галей ЦАХАЛ, произошедшее является "несчастным случаем" – террористы подорвались во время транспортировки взрывчатки.

Инцидент произошел на фоне длящейся три недели подряд напряженности вдоль забора безопасности, сопровождающейся массовыми маршами палестинцев и беспорядками.
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