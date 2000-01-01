Боевики в Газе подорвались на своей бомбе

Согласно палестинским и израильским СМИ, четыре палестинца, погибшие в результате субботнего взрыва вблизи южной границы сектора Газа с Израилем, были членами террористической организации "Исламский джихад".
В минздраве Газы назвали погибших – это Хишам Абдель Аль, Элиас Аль Катрус, Аэд Аль Хамайдех и Мохаммад Аль-Кринави.
Изначально палестинцы обвинили в случившемся израильскую артиллерию, однако в израильской армии отрицают какую-либо свою причастность к гибели боевиков. По сведениям радио Галей ЦАХАЛ, произошедшее является "несчастным случаем" – террористы подорвались во время транспортировки взрывчатки.
Инцидент произошел на фоне длящейся три недели подряд напряженности вдоль забора безопасности, сопровождающейся массовыми маршами палестинцев и беспорядками.