14.04 15:51 MIGnews.com

В Газе взорвались 4 боевика ХАМАСа

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Не менее четырех палестинцев погибли в результате взрыва, произошедшего днем 14 апреля на южной границе сектора Газа.Как сообщают палестинские источники, израильские танки нанесли удары по объекту восточнее Рафиаха.В ЦАХАЛе, в свою очередь, отрицают какую-либо причастность к случившемуся – ни один тип войск в обозначенный день Газу не атаковал. В армии утверждают, что возле пограничного забора на южной части анклава произошел пожар. На данный момент военные выясняют возможность взаимосвязи пожара с обвинениями палестинцев.По сведениям израильских СМИ, взрыв произошел вследствие того, что палестинские боевики подорвались на собственном фугасеДислоцированным в этом районе боевикам ХАМАСа поручили контролировать границу, а также предотвращать инфильтрации боевиков и ракетные обстрелы Израиля.