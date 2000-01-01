Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Газе взорвались 4 боевика ХАМАСа 14.04 15:51   MIGnews.com

В Газе взорвались 4 боевика ХАМАСа

Не менее четырех палестинцев погибли в результате взрыва, произошедшего днем 14 апреля на южной границе сектора Газа.

Как сообщают палестинские источники, израильские танки нанесли удары по объекту восточнее Рафиаха.

В ЦАХАЛе, в свою очередь, отрицают какую-либо причастность к случившемуся – ни один тип войск в обозначенный день Газу не атаковал. В армии утверждают, что возле пограничного забора на южной части анклава произошел пожар. На данный момент военные выясняют возможность взаимосвязи пожара с обвинениями палестинцев.

По сведениям израильских СМИ, взрыв произошел вследствие того, что палестинские боевики подорвались на собственном фугасе

Дислоцированным в этом районе боевикам ХАМАСа поручили контролировать границу, а также предотвращать инфильтрации боевиков и ракетные обстрелы Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:44
Союзники уведомили Израиль за сутки до удара по Сирии
15:06
Расследование трагедии на юге: внутри танка взорвался снаряд
14:34
Израиль закрыл воздушное пространство над Голанами
14:07
Шесть сирийцев ранены в ходе попыток перехвата ракет
13:06
Турция приветствовала удары по Сирии
13:05
Владимир Путин: химической атаки не было
12:49
Французы выпустили по Сирии 12 ракет
12:17
Видео: Асад приехал на работу
12:05
Россия: над Сирией перехвачена 71 ракета
11:32
На юге Израиля перевернулся танк, погиб солдат ЦАХАЛа
11:23
Россия сказала Асаду какие базы эвакуировать перед атаками
11:20
Посол РФ в США: удары по Сирии не останутся без последствий
10:17
Франция предупредила Россию о предстоящих ударах в Сирии
09:32
Система ПВО Сирии подавлена
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus