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Убийцы Фукаха вышли на свободу по `сделке Шалита` 14.04 19:45   MIGnews.com

Убийцы Фукаха вышли на свободу по "сделке Шалита"

Два главных подозреваемых в убийстве одного из лидеров военного крыла ХАМАСа Мазена Фукаха были в числе террористов, которые вышли на свободу из израильских тюрем в обмен на освобождение сержанта ЦАХАЛа Гилада Шалита в 2011 году.

Об этом пишет издание Breitbart со ссылкой на высокопоставленные источники в расследовании убийства Фукаха, который и сам в свое время был освобожден по "сделке Шалита". Источник утверждает, что палестинские власти пока ищут третьего причастного к смерти Фукаха. Считается, что он тоже был в числе палестинских террористов, выменянных на Шалита, но уже сбежал из сектора Газа.

Ссылаясь на свои источники в ХАМАСе Breitbart пишет, что группировка отрицает слова министра обороны Авигдора Либермана, который назвал смерть Фукаха "результатом внутриусобной борьбы ХАМАСа", но отрицать, что его убийцы были причастны к "сделке Шалита", в ХАМАСе тоже не стали.

Источники настаивают на том, что следователи пока выясняют все обстоятельства смерти и прорабатывают различные мотивы, но "единственная рабочая версия заключается том, что извлечь выгоду из убийства Фукаха мог только Израиль".

"Попытки Израиля обвинить нас в убийствах, совершаемых ими для углубления внутрипалестинских розней – стратегия, с которой мы знакомы с начала оккупации. Это не сработает. Израильские заявления не смогут отвлечь нас от поиска их агентов", - говорит источник издания.
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