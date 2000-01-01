14.03 09:07 MIGnews.com

5 лет спустя: танкистов судят за убийство 13-летнего араба

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Портал ynet сообщает о том, что в окружном суде Рамле идет суд над двумя солдатами Бронетанкового Корпуса, обвиняемых в убийстве 13-летнего палестинского мальчика в районе Рамаллы в 2013 году.Палестинец был убит в ходе массовых беспорядков в Будрус, в то время как толпа пыталась прорваться через заградительные сооружения.В ходе беспорядков солдаты были закиданы камнями и открыли предупредительный огонь в воздух. 13-летний палестинец был убит.Один из обвиняемых - командир взвода. На показания в суде он заявил: “Мы - не роботы. Я не стрелял ему в спину. Речь идет о ситуации, которая изменяется очень быстро. Я не могу сказать своим солдатам - у вас есть оружие но вы не можете его использовать”.Командир взвода в момент армейского расследования в 2013 году был поддержан командованием, получил повышение и после этого принял участие в операции “Нерушимая Скала”. Он сражался в Сарджийя. После окончания войны в Газе он демобилизовался и уехал в отпуск за границу. Он вернулся недавно - и только тогда узнал, что против него возбуждено дело.Обвиняемый утверждает, что следовал всем инструкциям ЦАХАЛа и поведение вверенного ему подразделения было безупречным. В настоящий момент его обвиняют в неосторожном применении оружия - после того, как более серьезные обвинения были сняты.