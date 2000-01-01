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ХАМАС и ПА обвинили в покушении на Хамдаллу Израиль 14.03 07:03   MIGnews.com

ХАМАС и ПА обвинили в покушении на Хамдаллу Израиль

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе поговорил с палестинским премьер-министром Рами Хамдалла после того, как тот выжил в результате покушения на его жизнь при въезде в Газу.

Два палестинских деятеля пришли к согласию о том, кто организовал покушение - и с их точки зрения, за взрывом в Бейт Ханун стоят “Израиль и его коллаборационисты”.

Ханийе и Хамдалла также согласились о том, что расследование возглавит генерал Тавфик Абу Наим, шеф МВД Газы.

По сообщениям из Газы, в результате взрыва на пути кортежа Хамдаллы ранены несколько человек. МВД Газы сообщило об аресте нескольких подозреваемых.

Хамдалла пообещал, несмотря на произошедшее “вернуться в Газу и продолжить усилия по примирению”.
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