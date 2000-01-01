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`Война Израиля с `Хизбаллой` может взорвать весь регион` | Фото:14.03 11:34   MIGnews.com

"Война Израиля с "Хизбаллой" может взорвать весь регион"

Существует реальная опасность войны между Израилем и ливанской шиитской террористической группировкой "Хизбалла".

Об этом в среду, 14 марта заявил высокопоставленный менеджер военной разведки в канцелярии директора национальной разведки США Дэвид Кэттлер, передает The Times of Israel.

По его словам, начавшись, война "может вовлечь в военные действия Иран, а это, в свою очередь, означает региональный конфликт".

"Я обеспокоен перспективой реальной крупной межгосударственной войны в ближневосточном регионе", - оттметил Кэттлер в интервью Jewish Telegraphic Agency (JTA).

"Что, если Иран станет участником этой войны – причем, прямо и открыто, а не тайно, как сейчас, и это станет конфликтом, который втянет в себя Израиль и, потенциально США, но и много других наших союзников в регионе?", - задается вопросом Кэттлер.

По его словам, "всему этому есть реальный потенциал".

Выступая в Вашингтонском институте ближневосточной политики, Кэтлер рассказал об успехах, достигнутых усилиями США, в борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке, но также и об опасности, которые она представляла.

В интервью изданию он подчеркнул, что "борьба с ИГ не является традиционным конфликтом".

"США, Иран, "Хизбалла" и Россия ведут борьбу с ИГ. Мы сражаемся с тем же врагом, что и наши противники", - продолжил Кэттлер.

Он добавил, что, таким образом, "они тоже, вероятно, воспользуются преимуществами "дивидендов мира".

По его мнению, Иран является основным источником дестабилизации в регионе.

"Иран и его марионетка "Хизбалла" также являются потенциальными получателями дивидендов от победы над ИГ: теперь они смогут тратить ресурсы и уделять внимание другим задачам", - заключил Кэттлер.

Напомним, что ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что прямая конфронтация между Израилем и "Хизбаллой" станет его "худшим кошмаром".
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