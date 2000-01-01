14.03 09:55 MIGnews.com

ФАТХ: встреча Аббаса и Трампа состоится в следующем месяце

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча состоится в начале следующего месяца. Об этом сообщил высокопоставленный председатель палестинской партии ФАТХ, лидером которой является Абу Мазен.В интервью сайту Al-Khaleej, представитель партии заявил, что американский лидер предложит Аббасу сделку. Согласно сделку переговоры с Израилем будут возобновлены в обмен на прекращение строительства поселений в Иудее и Самарии. Кроме того по его словам, посольство США не будет перенесено в Иерусалим.По словам источника Аббас согласится на данную сделку.