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YouTube 14.03 09:55   MIGnews.com

ФАТХ: встреча Аббаса и Трампа состоится в следующем месяце

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча состоится в начале следующего месяца. Об этом сообщил высокопоставленный председатель палестинской партии ФАТХ, лидером которой является Абу Мазен.

В интервью сайту Al-Khaleej, представитель партии заявил, что американский лидер предложит Аббасу сделку. Согласно сделку переговоры с Израилем будут возобновлены в обмен на прекращение строительства поселений в Иудее и Самарии. Кроме того по его словам, посольство США не будет перенесено в Иерусалим.

По словам источника Аббас согласится на данную сделку.
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