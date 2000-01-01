14.03 08:28 MIGnews.com

Нетаниягу встретился со спецпосланником Трампа

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Пятичасовая встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и специального посланника президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта завершилась поздно вечером в понедельник, 13 марта.Нетаниягу и Гринблатт провели беседу в канцелярии премьера в Иерусалиме.Согласно заявлению канцелярии главы израильского правительства, обе стороны подтвердили совместную приверженность Израиля и США достижению "истинного и устойчивого мира между Израилем и палестинцами, который укрепит безопасность и стабильность Еврейского государства в регионе".Также сообщается, что Нетаниягу и Гринблатт обменялись идеями по вопросу о возобновлении мирного процесса между конфликтующими сторонами.В заявлении говорится, что Биби заявил, что считает, что под руководством Трампа можно будет содействовать миру между Израилем и всеми его соседями, включая палестинцев. При этом он добавил, что ожидает тесного сотрудничества с Трампом в этом вопросе.Отмечается, что Джейсон Гринблатт подтвердил приверженность Трампа безопасности Израиля, а также в помощи обеим сторонам в достижении мира. При этом посланник подчеркнул, что то США будут настаивать на прямых переговорах между Израилем и палестинцами без всяких предварительных условий.Кроме этого, стороны также обсудили вопрос поселенческой деятельности Израиля "в надежде придумать формулу, которая приведет к миру и безопасности".