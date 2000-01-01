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ХАМАС обещает прекратить `воздушный террор` | Фото:14.02 09:02   MIGnews.com

ХАМАС обещает прекратить "воздушный террор"

ХАМАС намерен прекратить запуски воздушных шаров со взрывчаткой.

Об этом сообщает представитель министра обороны Израиля, передает Haaretz.

"Грядущая ночь, а также эти выходные послужат испытанием. Если тишина сохранится, Израиль снова расширит зону рыболовства до 15 морских миль", – сказал он.

В Минобороры пояснили, что Израиль восстановит 500 разрешений на въезд бизнесменам из Газы. Уточняется, что в оборонном ведомстве скептически относятся к заявлениям ХАМАСа.

Отметим, что накануне террористы несколько раз запустили связки шаров в сторону Израиля. Бомбы из Газы взорвались над школой в Сдероте, а также над израильскими общинами в регионе Сдот Негев.


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