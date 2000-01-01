14.02 09:02 MIGnews.com
ХАМАС обещает прекратить "воздушный террор"
ХАМАС намерен прекратить запуски воздушных шаров со взрывчаткой.
Об этом сообщает представитель министра обороны Израиля, передает Haaretz
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"Грядущая ночь, а также эти выходные послужат испытанием. Если тишина сохранится, Израиль снова расширит зону рыболовства до 15 морских миль", – сказал он.
В Минобороры пояснили, что Израиль восстановит 500 разрешений на въезд бизнесменам из Газы. Уточняется, что в оборонном ведомстве скептически относятся к заявлениям ХАМАСа.
Отметим, что накануне террористы несколько раз запустили связки шаров в сторону Израиля. Бомбы из Газы взорвались над школой в Сдероте, а также над израильскими общинами в регионе Сдот Негев.
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