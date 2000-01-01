14.02 19:18 MIGnews.com
Солдат ЦАХАЛа ранен в протестах на Западном берегу
Солдат ЦАХАЛа был легко ранен во время протестов в деревне Будрус на Западном берегу, сообщает Times of Israel. Военный получил ранения от попадания камнем. Также, пострадали четверо палестинцев.
Согласно сообщениям израильских СМИ, солдату оказали первую помощь на месте происшествия к северо-западу от Рамаллы, а затем отправили в больницу. Состояние палестинцев не уточняется.
Протесты зафиксированы также в Рамалле, Наблусе и недалеко от города Хеврон на юге Западного берега.
ЦАХАЛ использовал слезоточивый газ против палестинцев, которые бросали камни и поджигали шины.
Напряженность на Западном берегу резко возросла после обнародования 28 января мирного плана США, который палестинцы отвергают как предвзятый в пользу Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии