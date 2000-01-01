14.02 19:18 MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа ранен в протестах на Западном берегу

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Солдат ЦАХАЛа был легко ранен во время протестов в деревне Будрус на Западном берегу, сообщает Times of Israel. Военный получил ранения от попадания камнем. Также, пострадали четверо палестинцев.Согласно сообщениям израильских СМИ, солдату оказали первую помощь на месте происшествия к северо-западу от Рамаллы, а затем отправили в больницу. Состояние палестинцев не уточняется.Протесты зафиксированы также в Рамалле, Наблусе и недалеко от города Хеврон на юге Западного берега.ЦАХАЛ использовал слезоточивый газ против палестинцев, которые бросали камни и поджигали шины.Напряженность на Западном берегу резко возросла после обнародования 28 января мирного плана США, который палестинцы отвергают как предвзятый в пользу Израиля.