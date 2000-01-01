14.02 21:51 MIGnews.com

ПА: Мирное соглашение не должно подчиняться монополии США

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Палестинская власть сейчас разрабатывает несколько планов действий против решения США признать Иерусалим столицей Израиля и против текущей израильской эскалации.Об этом в среду, 14 февраля заявил министр иностранных дел ПА Риад аль-Малики.По его словам, для создания механизма успешного урегулирования ближневосточного конфликта, необходимо создать условия, согласованные с международными резолюциями, и которые не будут подчиняться монополии Вашингтона.Палестинский министр также прокомментировал недавнюю встречу президента Махмуда Аббаса в Владимиром Путиным в Москве. Он отметил, что беседа была посвящена вмешательству США в статус Иерусалима и обсуждению дальнейших планов действий на фоне политики Дональда Трампа.