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ПА: Мирное соглашение не должно подчиняться монополии США | Фото:14.02 21:51   MIGnews.com

ПА: Мирное соглашение не должно подчиняться монополии США

Палестинская власть сейчас разрабатывает несколько планов действий против решения США признать Иерусалим столицей Израиля и против текущей израильской эскалации.

Об этом в среду, 14 февраля заявил министр иностранных дел ПА Риад аль-Малики.

По его словам, для создания механизма успешного урегулирования ближневосточного конфликта, необходимо создать условия, согласованные с международными резолюциями, и которые не будут подчиняться монополии Вашингтона.

Палестинский министр также прокомментировал недавнюю встречу президента Махмуда Аббаса в Владимиром Путиным в Москве. Он отметил, что беседа была посвящена вмешательству США в статус Иерусалима и обсуждению дальнейших планов действий на фоне политики Дональда Трампа.
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