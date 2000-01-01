14.02 12:52 MIGnews.com

В военном суде Самарии задержаны террористы с 5 бомбами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что на входе в военный трибунал на базе Менаше в Самарии задержаны три палестинских террориста с пятью самодельными бомбами.Речь идет о пятой за месяц попытке устроить теракт в военном трибунале Самарии.Во время проверке на входе в трибунал на задержанных были обнаружены бомбы.Только вчера в том же месте был задержан палестинец, прятавший бомбу под одеждой. За неделю до этого там же был задержан житель Дженина с бомбой.