Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Шарон приказал ЦАХАЛу сбить самолет с Арафатом | Фото: Maureen/Flickr14.02 12:26   MIGnews.com

Ариэль Шарон приказал ЦАХАЛу сбить самолет с Арафатом

В бытность министром обороны Израиля Ариэль Шарон разрешил ЦАХАЛу сбить пассажирский самолет при наличии неопровержимых сведений, что на борту находится Ясир Арафат, заявил журналист и писатель Ронен Бергман со ссылкой на достоверные источники.

В своей статье для New York Times Бергман привел рукописное распоряжение Шарона, которое автору передал экс-командир израильских ВВС Давид Иври.

"Давид, Арафат, возможно, вылетит из Дамаска в Саудовскую Аравию на самолете. Если это так, его необходимо сбить. Лучше всего – над саудовской или иорданской пустыней", - гласит текст записки.

Утверждается, что Шарон вернул Арафата в список для ликвидации после того, как занял пост министра обороны в 1981 году. У Бергмана же записка оказалась после того, как в New York Times был опубликован отрывок из его новой книги "Восстань и убей первым: тайная история израильских ликвидаций" ("Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations).

В книге он раскрыл и другие секреты израильских спецслужб.

К примеру, он пишет, что когда известный израильский журналист и активист Ури Авнери отправился в Ливан, чтобы взять интервью у Арафата, израильские военные пытались его отследить с целью ликвидации палестинского лидера. Но планы Генштаба провалились и журналисту удалось оторваться от "хвоста".

Бергман также утверждает, что "Моссад" убил не менее 3000 человек
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:15
В Малайзии родился козел-циклоп
21:51
ПА: Мирное соглашение не должно подчиняться монополии США
21:34
Ливан не собирается прислушиваться к советам США
20:34
США продолжат финансировать Иорданию
20:04
У Boeing 777 над Тихим океаном развалился двигатель
19:24
Ципи Хотовели призвала полицию оставить в покое Нетаниягу
19:09
Либерман: "Иран давным-давно объявил нам войну"
18:51
Париж: пьяный мужчина ранил ножом пятерых прохожих
18:28
Кувейт окажет большую финансовую помощь Ираку
18:09
МИД Сирии: Мы будем сбивать все вражеские самолеты
17:57
Аббас: Палестина вместе с Россией в борьбе с терроризмом
17:24
Иран обвинил Запад в шпионаже при помощи ящериц
17:11
Глава РПЦ назвал условие для мира в Израиле
16:21
" "Еш Атид" - последняя преграда для коррупции"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus