Ариэль Шарон приказал ЦАХАЛу сбить самолет с Арафатом

В бытность министром обороны Израиля Ариэль Шарон разрешил ЦАХАЛу сбить пассажирский самолет при наличии неопровержимых сведений, что на борту находится Ясир Арафат, заявил журналист и писатель Ронен Бергман со ссылкой на достоверные источники.В своей статье для New York Times Бергман привел рукописное распоряжение Шарона, которое автору передал экс-командир израильских ВВС Давид Иври."Давид, Арафат, возможно, вылетит из Дамаска в Саудовскую Аравию на самолете. Если это так, его необходимо сбить. Лучше всего – над саудовской или иорданской пустыней", - гласит текст записки.Утверждается, что Шарон вернул Арафата в список для ликвидации после того, как занял пост министра обороны в 1981 году. У Бергмана же записка оказалась после того, как в New York Times был опубликован отрывок из его новой книги "Восстань и убей первым: тайная история израильских ликвидаций" ("Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations).В книге он раскрыл и другие секреты израильских спецслужб.К примеру, он пишет, что когда известный израильский журналист и активист Ури Авнери отправился в Ливан, чтобы взять интервью у Арафата, израильские военные пытались его отследить с целью ликвидации палестинского лидера. Но планы Генштаба провалились и журналисту удалось оторваться от "хвоста".Бергман также утверждает, что "Моссад" убил не менее 3000 человек