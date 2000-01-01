14.02 07:20 MIGnews.com

Израиль спас нового лидера ХАМАСа от рака

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Новый лидер ХАМАСа, Яхья Санвар, 22 года провел в израильских тюрьмах. Он отлично знает иврит, может читать, писать и составлять речи “на языке врага”.Все, кто знал Санвара, говорят, что он - харизматичный и очень приятный в общении человек. Тем не менее он остался заклятым врагом Израиля, и, являясь представителем его наиболее экстремистского крыла, скорее всего возглавит новый раунд вооруженной конфронтации.Бети Лахат, бывший офицер разведки ШАБАС (службы управления тюрем) работала с Санваром, когда он находился в заключении. 10 лет назад он внезапно почувствовал себя плохо. При проверке у него в голове была обнаружена злокачественная опухоль.Лахат, в интервью 10-му каналу израильского ТВ рассказала: “Я его встретила сразу после операции по удалению опухоли. Рыдая, он умолял меня спасти его жизнь, и говорил, что семья волнуется за него”.Палестинский журналист Мустафа Суаф говорит: “У него очень ясная идеология. Он играл очень важную роль в том, чтобы произошло сближение ХАМАСа и арабского мира, ХАМАСа и исламского мира”.