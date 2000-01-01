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Палестинское государство - `напрасная трата времени` 14.02 21:10   MIGnews.com

Палестинское государство - "напрасная трата времени"

Завтра, в среду 15 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с новым президентом США Дональдом Трампом.

По сообщению сопровождающих Нетаниягу корреспондентов, он воздержится во время переговоров от использования выражения “палестинское государство”.

Премьер постарается объяснить президенту, что будущего у подобного государства нет.

Нетаниягу скажет Трампу, что он намерен вести переговоры с палестинцами, но не готов к провозглашению независимого палестинского государства. Нетаниягу напомнит, что ранее он соглашался на прямые переговоры, но палестинцы отказались.

Нетаниягу также проведет переговоры с госсекретарем Hексом Тиллерсоном. Предполагается, что он будет просить о безвизовом въезде для израильтян в США.

Нетаниягу прибыл в трудный для Трампа момент - за час до его прилета подал в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Флинн был одним из ключевых помощников Трампа, готовивших переговоры с израильтянами. Флинн дважды встречался с израильскими представителями, обсуждая предстоящий визит Нетаниягу.
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