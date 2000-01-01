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YouTube 14.02 19:37   MIGnews.com

Гидеон Саар: Палестинское государство – плохая идея

Бывший министр Гидеон Саар заявил, что он возвращается в политику и присоединяется к партии Ликуд. Об этом он сообщил в ходе Иерусалимской конференции.
Также Саар и затронул предстоящую встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом США дональдом Трампом.

"Премьер-министр должен прийти в Белый дом с реальными позициями. Мы находимся в периоде становления. Когда американский лидер задает направление, то оно оказывает влияние на всю международную арену. В свою очередь, такой президент имеет потенциал, чтобы меньше заниматся рутиной и противоречивыми вещами", - заявил Саар.

Он также добавил: "Трамп – поклонник Израиля, который хочет для него добра. Израиль должен понять исходя из уроков, извлеченных в регионе, разваливающегося под натиском исламского террора, которое создает террористическое государство у наших дверей – это то, что такому положению дел пор положить конец".

Саар подчеркнул, что Биби не может сказать Трампу, что он за государство ПА, но на данный момент у него нет партнера, "так как следующей фразой президента США будет: Я позабочусь о том, что он появился".

По его словам, палестинское государство, даже маленькое, не в состоянии обеспечивать себя экономически, и, следовательно, всегда будет пытаться продлить конфликт с государством Израиль.

Саар добавил, что будет правильным для будущего палестинцев и интересов Израиля – лучшим вариантом было бы добиваться создания федерации между ПА и Королевством Иордания.
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